طاقم تحكيم سعودي بقيادة محمد الهويش يشارك في كأس العالم تحت 20 سنة في الأرجنتين

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الخميس عن قائمة الحكام التي ستدير منافسات بطولة كأس العالم للشباب تحت 20 عاماً والتي تستضيفها الأرجنتين خلال الصيف الحالي والمقررة خلال الفترة من 20 مايو إلى 11 يونيو المقبل.
واختار الاتحاد الدولي لكرة القدم طاقم تحكيم سعودي بقيادة حكم الساحة محمد الهويش للمشاركة في كأس العالم تحت 20 سنة في الأرجنتين، إلى جانب كل من ياسر السلطان وخلف الشمري كحكام مساعدين.
وضمت قائمة حكام كأس العالم تحت 20 عاماً المقررة في الأرجنتين 25 حكماً للساحة و38 حكماً مساعداً و18 حكماً لمباراة الفيديو.
وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قرر اختيار دولة الأرجنتين لاستضافة كأس العالم للشباب تحت 20 عاماً بعد سحب تنظيم البطولة من إندونيسيا.