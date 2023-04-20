طاقم تحكيم سعودي بقيادة محمد الهويش يشارك في كأس العالم تحت 20 سنة في الأرجنتين

واختار الاتحاد الدولي لكرة القدم طاقم تحكيم سعودي بقيادة حكم الساحة محمد الهويش للمشاركة في كأس العالم تحت 20 سنة في الأرجنتين، إلى جانب كل من ياسر السلطان وخلف الشمري كحكام مساعدين.