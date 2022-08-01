الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يعلن روزنامة دوري أبطال آسيا 2024-2023

- دور المجموعات - الجولة الرابعة: الغرب يومي 6 و7 نوفمبر 2023، الشرق يومي 7 و8 نوفمبر 2023

- دور المجموعات - الجولة الخامسة: الغرب يومي 27 و28 نوفمبر 2023، الشرق يومي 28 و29 نوفمبر 2023

- دور المجموعات - الجولة السادسة: الغرب يومي 11 و12 ديسمبر 2023، الشرق يومي 12 و13 ديسمبر 2023

- دور الـ16 - الذهاب: الغرب يومي 12 و13 فبراير 2024، الشرق يومي 13 و14 فبراير/2024

- دور الـ16 - الإياب: الغرب يومي 19 و20 فبراير 2024، الشرق يومي 20 و21 فبراير/2024

- ربع النهائي - الذهاب: الغرب يومي 4 و5 مارس 2024، الشرق يومي 5 و6 مارس 2024

- ربع النهائي - الإياب: الغرب يومي 11 و12 مارس 2024، الشرق يومي 12 و13 مارس 2024

- قبل النهائي - الذهاب: الغرب يوم 16 أبريل 2024، الشرق يوم 17 أبريل 2024

- قبل النهائي - الإياب: الغرب يوم 23 أبريل 2024، الشرق يوم 24 أبريل 2024

- النهائي - الذهاب: 11 مايو 2024

- النهائي - الإياب: 18 مايو 2024

في المقابل تنطلق منافسات كأس الاتحاد الآسيوي لنسخة 2023-2024 من خلال الدور التمهيدي يوم 1 أغسطس 2023، وتقام مباريات دور المجموعات في الفترة من 18 سبتمبر إلى 14 ديسمبر، ويقام قبل نهائي المناطق خلال شهر فبراير 2024، على أن تقام المباراة النهائية من جولة واحدة يوم 5 مايو 2024.