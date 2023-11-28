رونالدو يتصدر قائمة أكثر لاعبي الدوري السعودي مساهمة بالأهداف

كشف الحساب الرسمي لرابطة دوري روشن السعودي للمحترفين عن قائمة أكثر لاعبي الدوري السعودي مساهمة في الأهداف بعد الجولة الـ14.
وتصدر نجم النصر البرتغالي كريستيانو رونالدو، القائمة كأكثر لاعبي دوري روشن السعودي مساهمة بالأهداف، حيث ساهم في تسجيل 22 هدفاً.
واحتل المركز الثاني المغربي مراد باتنا لاعب الفتح، بالتساوي مع الصربي ألكسندر ميتروفيتش لاعب الهلال، إذ نجحا في المساهمة في تسجيل 14 هدفاً.
وجاء بالمركز الثالث، البرازيلي مالكوم نجم نادي الهلال، الذي ساهم في تسجيل 13 هدفاً، وذلك بعد مرور 14 جولة من عمر المسابقة.
ويتصدر حالياً جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين الهلال برصيد 38 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني، بينما يأتي الأهلي بالمركز الثالث برصيد 27 نقطة، في حين يقع الاتحاد بالمركز الرابع برصيد 25 نقطة.