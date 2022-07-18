الاتحاد يفاوض نجم بوردو الفرنسي

ذكرت مصادر إعلامية ، عن دخول إدارة نادي الاتحاد في مفاوضات مع الهندوراسي ألبرت إليس مارتنيز نجم بوردو الفرنسي، لتدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل.
وكشفت المصادر أن خطوة إدارة الاتحاد جاءت بتوصية من المدرب البرتغالي نونو سانتوس، لتدعيم الفريق على مستوى خط الهجوم، وفقاً لموقع "كورة".
وترغب إدارة الاتحاد بالتعاقد مع اللاعب بالإعارة لمدة موسم، بعدما هبط بوردو لدوري الدرجة الثالثة، بسبب المشاكل المالية التي يواجهها.
وكانت إدارة بوردو قد ضمت ألبرت إليس مارتنيز صاحب 26 عامًا، من بوفيستا البرتغالي مقابل نحو 7 ملايين دولار.
وخاض اللاعب الذي يجيد اللعب بأكثر من مركز 20 مباراة في الدوري الفرنسي الموسم الماضي، سجل خلالها 9 أهداف وصنع آخر.
كما خاض اللاعب الذي يمتاز بالسرعة والمهارة والحس التهديفي 53 مباراة مع منتخب بلاده سجل خلالها 12 هدفًا.