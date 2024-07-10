بعثة أخضر الشاطئية تغادر إلى جورجيا للمشاركة في بطولة الدوري الأوروبي

وكان الجهاز الفني للأخضر الشاطئية الذي يقوده "البرازيلي" قوقا زولوكوفيك، استدعى 19 لاعبًا للمشاركة في المعسكر الإعدادي قبل انطلاق منافسات البطولة؛ وهم: علي الصفار، وباتل الرويلي، ومحمد العجمي، وعمار السيد، وحسن جمال، ومبارك الدوسري، ورمزي دكمان، وأحمد الهمامي، وخالد وهيب، ووليد اليوبي، ونايف هادي، وإسلام سراج، وخالد المولد، وسلمان الرشيدي، ومحمد عماش، وأمجد حاوي، وقاسم ديباجي، وعبدالمجيد الصبحي، وزايد الهاجري.