سالم الدوسري يسجل الهدف الأجمل في الجولة 26

وبلغت نسبة المصوتين لصالح هدف سالم الدوسري على نسبة 44،7%، من مجموع المصوتين والبالغ عددهم (653،257 صوتًا) مقابل 44،1 % لهدف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في حين حل هدف فراس البريكان بالمرتبة الثالثة بـ11،2% من أصوات المشاركين في الاستفتاء.