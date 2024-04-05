سالم الدوسري يسجل الهدف الأجمل في الجولة 26

فاز هدف سالم الدوسري قائد فريق الهلال، الذي أسكنه في شباك فريق الأخدود، بلقب الهدف الأجمل في الـ 26 من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.
ونال هدف المحترف سالم الدوسري، النسبة الأعلى من الأصوات في التصويت الأسبوعي للهدف الأفضل في الجولة 26، من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الرياضي 2023/2024 .
ووفقاً لما أعلنه الحساب الرسمي للدوري السعودي للمحترفين على منصة "أكس"، يوم الجمعة، فقد حصل هدف سالم الدوسري، على النسبة الأعلى من أصوات المصوتين، متفوقاً على هدف كريستيانو رونالدو قائد فريق النصر بمرمى أبها، وهدف فراس البريكان لاعب الأهلي في الديربي أمام الاتحاد.
وكانت المنافسة محتدمة بين هدف سالم الدوسري، وهدف النجم العالمي كريستيانو رونالدو الثاني بمرمى أبها، لكن الفارق في النهاية ابتسم لصالح هدف نجم الهلال، بفارق بسيط.
وبلغت نسبة المصوتين لصالح هدف سالم الدوسري على نسبة 44،7%، من مجموع المصوتين والبالغ عددهم (653،257 صوتًا) مقابل 44،1 % لهدف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في حين حل هدف فراس البريكان بالمرتبة الثالثة بـ11،2% من أصوات المشاركين في الاستفتاء.