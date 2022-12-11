كأس العالم قطر 2022.. بايرن ميونخ الألماني أكثر الأندية حضورًا في نصف النهائي

يعد فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم أكثر نادٍ يمثله لاعبون في نصف نهائي بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022.
ويشارك 6 لاعبين من بايرن في المنتخبات الأربعة (فرنسا والمغرب وكرواتيا والأرجنتين) التي تأهلت للدور قبل النهائي، ولا يوجد أي نادٍ آخر يملك هذا العدد.
ويمثل بايرن ميونخ مع المنتخب الفرنسي كل من كينجسلي كومان، وبنيامين بافارد، ودايوت أوباميكانو ولوكاس هيرنانديز رغم إصابته، فيما يحضر لاعب واحد من بايرن ميونخ مع منتخب كرواتيا هو جوسيب ستانيشيتش وآخر مع منتخب المغرب هو نصير مزراوي.
وتعرض هيرنانديز إلى قطع في الرباط الصليبي لركبته اليمنى في المباراة الافتتاحية للمنتخب الفرنسي أمام أستراليا، وسيغيب لعدة أشهر وربما لنهاية الموسم.