كأس العالم قطر 2022.. بايرن ميونخ الألماني أكثر الأندية حضورًا في نصف النهائي

ويمثل بايرن ميونخ مع المنتخب الفرنسي كل من كينجسلي كومان، وبنيامين بافارد، ودايوت أوباميكانو ولوكاس هيرنانديز رغم إصابته، فيما يحضر لاعب واحد من بايرن ميونخ مع منتخب كرواتيا هو جوسيب ستانيشيتش وآخر مع منتخب المغرب هو نصير مزراوي.