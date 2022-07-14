خالد أبو راشد: أعضاء الجمعية العمومية تقدموا بطلب لحل مجلس إدارة نادي الأهلي

وتابع وزارة الرياضة هي التي شرعت اللائحة وهي بالتالي لها الحق بقبول طلب حل مجلس الإدارة أو رفضه، موضحًا أن موافقة الوزارة على طلب حل مجلس الإدارة، سيجعل هناك تصويت على ذلك.