على حساب كوريا.. منتخب اليابان يتوج بلقب كأس آسيا للناشئين

تُوج منتخب اليابان للناشئين بلقب كأس آسيا، بعدما تغلب على كوريا الجنوبية 3-0، اليوم الأحد على ملعب باثوم ثاني، في نهائي كأس آسيا للناشئين تحت 17 عاماً 2023 في تايلاند.