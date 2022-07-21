العبيد ينتظم في تدريبات الاتفاق التحضيرية للمرحلة الأولى

وكان لاعبو الاتفاق قد استقبلوا العبيد بالممر الترحيبي قبل بداية التدريب، فيما اشتمل التدريب على تمارين لياقية، بعد ذلك تركز المران على المناورة من شوطين على كامل الملعب.