برئاسة "العيسى".. مجلس مؤسسة الأهلي غير الربحية يعقد اجتماعه الأول

وتنص لائحة الأندية الأربعة بعد الاستحواذ، على أن تشكّل مؤسَّسات الأندية غير الربحية المالكة 25 في المئة، من أعضاء الجمعية العمومية، مع اختيار اثنين من القائمة الفائزة بمجلس إدارة المؤسسة، أحدهما رئيس والآخر عضو، في مجلس إدارة الشركة، التي تضم خمسة أعضاء من الصندوق.