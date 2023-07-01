برئاسة "العيسى".. مجلس مؤسسة الأهلي غير الربحية يعقد اجتماعه الأول

برئاسة الدكتور خالد العيسى، عقد مجلس إدارة مؤسسة الأهلي غير الربحية اجتماعه الأول، السبت، بعد اعتماده من قِبل وزارة الرياضة.
وضم المجلس خالد الهندي نائبًا للرئيس، وعضوية كلٍ من: ناصر آل عثيمين، غسان خان، عبد الإله الحرورة ورامي اللنجاوي.
ويأتي تشكيل مؤسسة الأهلي غير الربحية كما هو حال أندية الهلال والنصر والاتحاد، بعد انتقال 75 في المئة من ملكيتها إلى صندوق الاستثمارات العامة، ضمن مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية.
وتنص لائحة الأندية الأربعة بعد الاستحواذ، على أن تشكّل مؤسَّسات الأندية غير الربحية المالكة 25 في المئة، من أعضاء الجمعية العمومية، مع اختيار اثنين من القائمة الفائزة بمجلس إدارة المؤسسة، أحدهما رئيس والآخر عضو، في مجلس إدارة الشركة، التي تضم خمسة أعضاء من الصندوق.