الأولمبية والبارالمبية تُعلن نتائج التقييم الفني لاستراتيجية دعم الاتحادات.. تعرّف عليها

وفي سياق الإعلان، أكدت اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، أنه تم ضمان تحقيق عدد من المستهدفات التي ساهمت في تطوير العمل الفني للاتحادات الرياضية، عبر فرض حدّ أدنى للمتطلبات الأساسية في معيار القدرات الفنية، ووضع كل اتحاد مؤشرات أداء فنية، بهدف التماشي معها في عمله الفني اليومي، مع اختلاف جودة التنفيذ بين الاتحادات إما بسبب نشاط الاتحاد أو شعبيته أو عدد ممارسيه.