الغابوني أندريه يوكو رابع أجانب الخليج

قعت إدارة نادي الخليج برئاسة المهندس علاء الهمل، مع لاعب الوسط الدولي الغابوني أندريه بوكو، من أجل تمثيل الفريق الكروي الأول خلال منافسات الموسم القادم.
وغرد النادي الصاعد حديثًا لدوري المحترفين السعودي عبر حسابه الرسمي على "تويتر" قائلًا: "رابع الأجانب بنادي الخليج.. لاعب الوسط الدولي الغابوني "أندريه بوكو" خلجاويًّا حتى 2023".
وخاض صاحب الـ29 عامًا، 130 مباراة في الدوري التركي مثّل خلالها أندية: كارديمير كارابوك سبور، وجوزتيبي، آلتاي إزمير، كما خاض 73 مباراة مع منتخب بلاده سجل خلالها 3 أهداف.
وسبق لبوكو تحقيق لقب كأس فرنسا خلال لعبه مع نادي بوردو الفرنسي في 2012-2013، بالإضافة إلى ذهب القارة الصفراء رفقة منتخب بلاده تحت 23 عامًا.