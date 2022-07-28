الغابوني أندريه يوكو رابع أجانب الخليج





وخاض صاحب الـ29 عامًا، 130 مباراة في الدوري التركي مثّل خلالها أندية: كارديمير كارابوك سبور، وجوزتيبي، آلتاي إزمير، كما خاض 73 مباراة مع منتخب بلاده سجل خلالها 3 أهداف.