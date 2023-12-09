بعد وصوله المباراة "1200".. صحف عالمية تتغنّى بـ"كريستيانو رونالدو" نجم النصر

وأضافت قائلة: "رونالدو الآن يبلغ 38 عامًا، ويتمتّع بأكثر من 20 عامًا من حياته المهنية كلاعب كرة قدم محترف؛ فقد خاض مع النصر 46 مباراة، سجّل خلالها 39 هدفًا".