بعد وصوله المباراة "1200".. صحف عالمية تتغنّى بـ"كريستيانو رونالدو" نجم النصر

أشادت صحف ومواقع عالمية بنجم النصر، البرتغالى كريستيانو رونالدو، بعد وصوله أمس فى مباراة فريقه أمام نظيره الرياض، للمباراة "1200" خلال مسيرته الكروية.
وحقّق النصرُ، مساء أمس الجمعة، فوزًا كبيرًا على الرياض بنتيجة "4/ 1"، ضمن الجولة الـ16 من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.
فقالت صحيفة "ge.globo" البرتغالية: "كريستيانو رونالدو يصل إلى "1200" مباراة في مسيرته، ويسجّل ويصنع الأهداف، النجم البرتغالي يصل إلى رقم قياسي في مباراة فريقه أمام الرياض".
وأضافت قائلة: "رونالدو الآن يبلغ 38 عامًا، ويتمتّع بأكثر من 20 عامًا من حياته المهنية كلاعب كرة قدم محترف؛ فقد خاض مع النصر 46 مباراة، سجّل خلالها 39 هدفًا".
وعلقت صحيفة "Record": "وصل كريستيانو رونالدو في مباراة النصر والرياض إلى رقم "1200" مباراة في مسيرته مع المنتخب الوطني الأول وخدمة الأندية المختلفة التي مثّلها".
وكتبت صحيفة "daily mail": "دخل النجم البرتغالي فى مباراة الأمس أمام الرياض التاريخ عندما سجل ظهوره المهني رقم "1200"، بعد مسيرة لامعة في عالم كرة القدم".