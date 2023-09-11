"بن جلوي" يستقبل الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للمبارزة

استقبل نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد بمقر اللجنة في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض سعادة الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للمبارزة السيدة "ناتالي رودرجيز" وعدداً من منسوبي الاتحاد الدولي للعبة، وذلك على هامش زيارتهم الرسمية للرياض للقيام بجولة تفقدية للملاعب والفنادق للوقوف على الإعداد والتجهيز لاستضافة بطولة العالم للمبارزة للشباب والناشئين 2024 التي تتأهب الرياض لاستضافتها خلال الفترة من 12– 20 أبريل 2024.