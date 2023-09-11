"بن جلوي" يستقبل الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للمبارزة

استقبل نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد بمقر اللجنة في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض سعادة الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للمبارزة السيدة "ناتالي رودرجيز" وعدداً من منسوبي الاتحاد الدولي للعبة، وذلك على هامش زيارتهم الرسمية للرياض للقيام بجولة تفقدية للملاعب والفنادق للوقوف على الإعداد والتجهيز لاستضافة بطولة العالم للمبارزة للشباب والناشئين 2024 التي تتأهب الرياض لاستضافتها خلال الفترة من 12– 20 أبريل 2024.
حضر الاجتماع، الذي ناقش جاهزية الرياض لاستضافة الحدث العالمي الأكبر لفئتي الشباب والناشئين في رياضة المبارزة، كل من: سعادة عضو مجلس الإدارة، رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة، أحمد الصبان، وأمين عام اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية عبدالعزيز باعشن، والمدير التنفيذي للاتحاد السعودي للمبارزة عبدالله السنيد وعضو مجلس إدارة الاتحاد، نائب رئيس لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية لمى الفوزان.
يُذكر أن الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للمبارزة قد صوتت نوفمبر الماضي لاختيار مدينة الرياض لاستضافة هذا الحدث العالمي الكبير بمشاركة أكثر من 1500 لاعب ولاعبة يمثلون أكثر من 100 دولة حول العالم، وأكثر من 400 شخص يمثلون الجهاز الإداري والفني من حكام ومدربين ولجان عاملة.