في افتتاح الجولة 13 من دوري روشن.. الاتفاق خسارة وبطاقة حمراء أمام الفتح

سقط فريق الاتفاق الأول لكرة القدم في فخّ الخسارة من نظيره الفتح 2/0، في اللقاء الذي جمع الفريقين، عصر اليوم الخميس، على أرض ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية في الأحساء، في افتتاح الجولة 13 من دوري روشن السعودي للمحترفين.