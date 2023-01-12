في افتتاح الجولة 13 من دوري روشن.. الاتفاق خسارة وبطاقة حمراء أمام الفتح

سقط فريق الاتفاق الأول لكرة القدم في فخّ الخسارة من نظيره الفتح 2/0، في اللقاء الذي جمع الفريقين، عصر اليوم الخميس، على أرض ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية في الأحساء، في افتتاح الجولة 13 من دوري روشن السعودي للمحترفين.
الشوط الأول انتهى بتقدم الفتح بهدف أحرزه ماجد كنبه في الدقيقة الرابعة، بعد استثماره لعرضية وصلته داخل الصندوق الاتفاقي.
كما خسر الاتفاق خدمات لاعبه سنوسي هوساوي، الذي خرج بالبطاقة الحمراء عند الدقيقة 40.
وفي الشوط الثاني، وتحديدًا عند الدقيقة 59، ضاعف الفتح جراح ضيفه الاتفاق بهدف ثان من ركلة جزاء عن طريق مروان سعدان.
بتلك النتيجة قفز الفتح للمركز السادس "18 نقطة"، وبقي الاتفاق على رصيده السابق 16 نقطة في المركز التاسع.