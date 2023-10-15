ضمن معسكره الإعدادي في أبها.. الأخضر 19 يواصل تدريباته

واصل المنتخبُ السعودي لسنّ 19 عامًا لكرة القدم، اليوم الأحد، تدريباتِه ضمن معسكره الإعدادي في أبها، والذي يمتدُّ حتى السابع عشر من شهر أكتوبر الجاري.
وأجرى لاعبو "الأخضر" حصّتَهم التدريبية مساء اليوم، تحت إشراف المدرب البرازيلي "ماركوس سواريز"، والجهاز الفني المساعد، طبّقوا خلالها تمارينَ لياقية وتكتيكية.
وتضمّ قائمةُ المدرب البرازيلي "ماركوس سواريز" للمعسكر، 30 لاعبًا، أسماؤهم على النحو التالي: عبدالرحمن الغامدي، محمود البريه، يزن الرويلي، أحمد الكعبي، عوض دهل، منتظر الشقاق، عبدالرحمن الدوسري، سعد المطيري، صالح برناوي، سعود هارون، طلال العتيبي، عواد أمان، علي الفهمي، محمد هزازي، حسن المسلم، مهدي العبود، فرحة الشمراني، راكان الغامدي، بسام هزازي، راكان جمعان، رامز العطار، عبدالمجيد عياش، علي المهداوي، زياد الغامدي، جلال السالم، سعد حقوي، بتال الحارثي، بندر ضمدي، تركي الغميل، نواف البشري.
وكان أخضر 19 قد دشّن، يوم الاثنين الماضي، تدريباته ضمن معسكره في أبها، في مرحلة أولى من المعسكر ضمّت إلى جوار اللاعبين في القائمة أعلاه، 18 لاعبًا، أسماؤهم على النحو التالي: عبدالملك الحربي، منصور مصطفى، ريان عبدالله، سعد الرشيد، محمد الحكيم، عبدالعزيز عسيلان، يوسف الطحان، محمد المحيش، قاسم سلطان، سعود تمبكتي، زياد ملا، أحمد هلال، عبدالرحمن سحاري، محمد العيسى، خالد الرماح، نواف الجدعاني، حماد برناوي، جاذوب الظفيري.
ويواصل أخضر 19 مساء، يوم غدٍ الاثنين، تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في مدينة أبها.