ضمن معسكره الإعدادي في أبها.. الأخضر 19 يواصل تدريباته

وتضمّ قائمةُ المدرب البرازيلي "ماركوس سواريز" للمعسكر، 30 لاعبًا، أسماؤهم على النحو التالي: عبدالرحمن الغامدي، محمود البريه، يزن الرويلي، أحمد الكعبي، عوض دهل، منتظر الشقاق، عبدالرحمن الدوسري، سعد المطيري، صالح برناوي، سعود هارون، طلال العتيبي، عواد أمان، علي الفهمي، محمد هزازي، حسن المسلم، مهدي العبود، فرحة الشمراني، راكان الغامدي، بسام هزازي، راكان جمعان، رامز العطار، عبدالمجيد عياش، علي المهداوي، زياد الغامدي، جلال السالم، سعد حقوي، بتال الحارثي، بندر ضمدي، تركي الغميل، نواف البشري.