شاهد.. "كأس السعودية" تنطلق بفوز "عسفان الخالدية".. و"سايز الأول" في تحدي الخيالة

انطلق اليوم الأول من بطولة كأس السعودية بشوط الميل للأفراس "مستورد وإنتاج مفتوح الدرجات"، وتُوجت به الفرس الأمريكية "عليا" لمالكها عبدالإله عبدالعزيز الموسى؛ وذلك بعد أن قطعت، بقيادة الخيال فيكتور جوتيريز، وتوجيه المدرب جيفريوود راف، مسافة 1600 متر رملي في 1:40.067 دقيقة، متقدمة على 19 منافسًا.