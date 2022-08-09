الاتفاق يتعاقد مع التركي "أوزديمير".. حتى 2025

وقع لاعب محور منتخب تركيا لكرة القدم بيرات أوزديمير على عقد يقضي بموجبه الانتقال إلى نادي الاتفاق السعودي حتى 2025 قادمًا من نادي طرابزون التركي.
وجرت مراسم التوقيع عصر اليوم الثلاثاء في أحد فنادق العاصمة التركية اسطنبول بحضور عضو مجلس إدارة نادي الاتفاق الكابتن عمر باخشوين، والمدير التنفيذي للفريق الأول، ومدير الفريق عادل الحصحوص.
ومن المنتظر انتظام بيرات في معسكر الاتفاق بفنربخشة يوم الأربعاء.
الجدير بالذكر أن بيرات 24 سنة الذي يلعب في مركز المحور يمثّل المنتخب التركي، كما تمكّن من المساهمة مع فريقه طرابزون التركي في تحقيق كأس السوبر التركي في عامي 2020/ 21، 2021/ 23، وكأس الدوري التركي 2021 /22.