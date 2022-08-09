الاتفاق يتعاقد مع التركي "أوزديمير".. حتى 2025

الجدير بالذكر أن بيرات 24 سنة الذي يلعب في مركز المحور يمثّل المنتخب التركي، كما تمكّن من المساهمة مع فريقه طرابزون التركي في تحقيق كأس السوبر التركي في عامي 2020/ 21، 2021/ 23، وكأس الدوري التركي 2021 /22.