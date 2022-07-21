انضمام ناديين و4 أكاديميات لعضوية الاتحاد السعودي لكرة القدم

أصدرت اللجنة الفنية في الاتحاد السعودي لكرة القدم رخصة تصنيف وانضمام 4 أكاديميات خاصة، وناديين، لعضوية الاتحاد السعودي؛ وهي الخطوة التي تأتي مواكبة مع برنامج "نافس" الذي أطلقه سمو وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، والخاص بإصدار رخص للأكاديميات والأندية الخاصة، انطلاقًا من رؤية المملكة نحو توسيع قاعدة ممارسي الرياضة بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص على مستوى جميع مناطق المملكة.