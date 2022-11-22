أفضل لاعب في المباراة.. العويس حارس أمين للعرين السعودي

ونجح الحارس الأمين للمنتخب السعودي لكرة القدم محمد العويس في إثبات جدارته بحماية عرين الأخضر السعودي في كأس العالم قطر 2022، وذلك بتصدياته المميزة وتواجده المحسوب في الأماكن والتوقيات المطلوبة للعديد من الفرص التهديفية لنجوم المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم لاسيما في الشوط الثاني من المواجهة التي جمعت المنتخبين في المونديال.