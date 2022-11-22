أفضل لاعب في المباراة.. العويس حارس أمين للعرين السعودي

حصل حارس مرمى المنتخب السعودي محمد العويس على جائزة أفضل لاعب في مباراة #السعودية_الأرجنتين والتي انتهت بفوز الاخضر بهدفين لهدف قبل قليل.
ونجح الحارس الأمين للمنتخب السعودي لكرة القدم محمد العويس في إثبات جدارته بحماية عرين الأخضر السعودي في كأس العالم قطر 2022، وذلك بتصدياته المميزة وتواجده المحسوب في الأماكن والتوقيات المطلوبة للعديد من الفرص التهديفية لنجوم المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم لاسيما في الشوط الثاني من المواجهة التي جمعت المنتخبين في المونديال.
العويس نجح في المهمة الصعبة أمام نجوم من العيار الثقيل بقيادة الأسطورة ليونيل ميسي وأنخيل دي ماريا ولاوتارو مارتينيز، ليحمي عرين الأخضر ويؤمن فوز المنتخب السعودي الكبير والتاريخي بالبطولة على اسم كبير ومرشح للقب وهو منتخب الأرجنتين المدجج بالنجوم.