بيع أكثر من 10 آلاف خلال ساعات.. إقبال تاريخي على شراء قميص "نيمار"

وذكر موظف في المتجر أنها المرة الأولى التي يرى فيها مثل هذا الإقبال، مشيرًا إلى أنه بيعت كل القمصان المتاحة التي تحمل اسم "نيمار" فور إتاحتها في غضون دقائق.