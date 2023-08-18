بيع أكثر من 10 آلاف خلال ساعات.. إقبال تاريخي على شراء قميص "نيمار"

أشعل انتقال النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى نادي الهلال حماس الملايين من عشاق الزعيم؛ ما دفعهم إلى الإقبال الكبير على شراء قميص الموهبة البرازيلية، والاحتفاظ به في خزائن ملابسهم.
ووفقًا لما نقلته صحيفة "ماركا" الإسبانية الشهيرة عن مسؤول في الهلال، فقد تجاوز حجم شراء قميص "نيمار" 10 آلاف قميص خلال ساعات قليلة فور طرحه في المتجر الرسمي للنادي.
وذكر موظف في المتجر أنها المرة الأولى التي يرى فيها مثل هذا الإقبال، مشيرًا إلى أنه بيعت كل القمصان المتاحة التي تحمل اسم "نيمار" فور إتاحتها في غضون دقائق.
وأبدى المشجعون الذين حرصوا على شراء قميص النجم البرازيلي سعادتهم البالغة برؤية اللاعب بقميص ناديهم المفضل، معربين عن تطلعهم إلى رؤيته في الملعب في أقرب فرصة ممكنة.
ومن المنتظر أن يتم تقديم النجم البرازيلي الجديد اليوم السبت، وذلك قبل انطلاق مباراة الهلال والفيحاء في إطار الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين في ملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض.