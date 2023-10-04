"المسحل " يشارك في اجتماع مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الـ25

كما أقر الاجتماع إقامة احتفالية بالذكرى المئوية لكأس العالم بالعاصمة الأوروغويانية مونتيفيديو، وإقامة مباريات في كل من أوروغواي والأرجنتين وباراغواي بواقع مباراة في كل دولة من مباريات مونديال 2030.