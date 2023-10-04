"المسحل " يشارك في اجتماع مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الـ25

شارك رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم عضو مجلس الفيفا ياسر بن حسن المسحل، أمس الأربعاء، في اجتماع مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الـ25 والذي عُقد عبر الاتصال المرئي.
وتم خلال الاجتماع مناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، أبرزها اعتماد الملف المشترك بين المغرب والبرتغال وإسبانيا، ملف الترشح الوحيد لاستضافة كأس العالم 2030.
كما أقر الاجتماع إقامة احتفالية بالذكرى المئوية لكأس العالم بالعاصمة الأوروغويانية مونتيفيديو، وإقامة مباريات في كل من أوروغواي والأرجنتين وباراغواي بواقع مباراة في كل دولة من مباريات مونديال 2030.
كما أقر مجلس الفيفا خلال الاجتماع حصر التقدم لطلب استضافة كأس العالم 2034 للاتحادات الوطنية الأعضاء التابعة للاتحاد الآسيوي لكرة القدم واتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم.
يذكر أن الاجتماع المقبل للمجلس سيُعقد في مدينة جدة على هامش استضافة المملكة لبطولة كأس العالم للأندية 2023.