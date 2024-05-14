لتمكين 16 مدربة وطنية .. إقامة ورشة عمل تطويرية للمدربات بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم

كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم عن شراكة مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، لإقامة ورشة عمل تثقيفية تهدف إلى تطوير وتمكين 16 مدربة وطنية من مراكز التدريب الإقليمية للناشئات والأندية الرياضية و16 مدربة إفريقية من مختلف الدول التي تضم جمهورية بوتسوانا، بوروندي، إيسواتيني، غانا، كينيا، إثيوبيا، ليبيريا، ناميبيا، نيجيريا، جنوب إفريقيا، توغو، أوغندا، وزامبيا.
تشمل الورشة التي ستُقام ابتداءً من اليوم الثلاثاء 14 مايو وتستمر حتى السبت 18 مايو 2024 على مجموعة من الموضوعات المتعلقة بتطوير القطاع الرياضي، بما في ذلك: المنتخبات الوطنية، واللياقة البدنية للفئات السنية، صحة المرأة، القيادة والتواصل، وكيفية بناء خطط بدنية متكاملة.
ويترأس مدرب المنتخب السعودي الأول للسيدات، لويس كورتيس هذه الورشة، بالإضافة إلى مشاركة نخبة من الخبراء الدوليين في كرة القدم النسائية.
تأتي هذه الورشة ضمن إطار اتفاقية الشراكة التي تم توقيعها بين الجانبين في عام 2023، والتي تعكس التزامهما بتعزيز التعاون المشترك وتطوير القطاع الرياضي بين الاتحاديين.