لتمكين 16 مدربة وطنية .. إقامة ورشة عمل تطويرية للمدربات بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم

كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم عن شراكة مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، لإقامة ورشة عمل تثقيفية تهدف إلى تطوير وتمكين 16 مدربة وطنية من مراكز التدريب الإقليمية للناشئات والأندية الرياضية و16 مدربة إفريقية من مختلف الدول التي تضم جمهورية بوتسوانا، بوروندي، إيسواتيني، غانا، كينيا، إثيوبيا، ليبيريا، ناميبيا، نيجيريا، جنوب إفريقيا، توغو، أوغندا، وزامبيا.