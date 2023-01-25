وسائل إعلام عالمية: السوبر السعودي هو الاختبار الجدّي الأول لـ"صاروخ ماديرا" مع النصر

وكان النصر خرج فائزًا في الظهور الرسمي الأول لأفضل لاعب في العالم خمس مرات، الأحد، أمام الاتفاق بهدف وحيد، وهو ما أبقاه في صدارة الدوري السعودي بفارق نقطة عن غريمه الهلال الذي لعب مباراة أكثر.