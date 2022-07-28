الاتفاق ينهي تحضيراته لخوض أولى ودياته أمام منتخب عمان الأولمبي في فنربخشة

وكان التدريب الذي قاده المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون اليوم الخميس على ملعب منتجع فنربخشة الرياضي كان على فترتين صباحية ومسائية، حيث اشتمل تدريب الفترة الصباحية بعد الإحماء على تدريب لياقي من خلال الجري لمدة 15 دقيقة حول الملعب، ثم تحدٍ مهاري من خلال الثنائيات، بعد ذلك طبق الفريق عددًا من الجمل التكتيكية التي سيعتمدها كارتيرون قبل المواجهة الودية، واختتم المران بمناورة على جزءٍ من الملعب، فيما تركزت الفترة المسائية على تمارين الاستشفاء استعدادًا للمباراة الودية.