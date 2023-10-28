في الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي.. "نيوكاسل" يسقط بفخ التعادل أمام "وولفرهامبتون"

فرَّط فريق نيوكاسل بنقطتَين ثمينتَين بسقوطه بفخ التعادل الإيجابي مع مضيفه وولفرهامبتون بهدفين لكل فريق مساء السبت على ملعب مولينيو لحساب منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
ومنح المهاجم الإنجليزي كاليوم ويلسون التقدم لنيوكاسل في الدقيقة الـ22، وأدرك وولفرهامبتون التعادل بواسطة الغابوني ماريو ليمينا في الدقيقة الـ36 من مجريات الشوط الأول.
وقبل الذهاب إلى الاستراحة نجح كاليوم ويلسون في وضع نيوكاسل في المقدمة مجددًا من علامة الجزاء، وذلك في الدقيقة الأخيرة للشوط الأول.
وتمكن الكوري الجنوبي هوانغ هي تشان من تعديل النتيجة لأصحاب الضيافة في الدقيقة الـ71 من زمن المباراة.
وبتلك النتيجة تقاسم الفريقان نقاط المباراة؛ إذ رفع نيوكاسل رصيده إلى 17 نقطة في المركز السادس، كما رفع وولفرهامبتون رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثاني عشر.