وسط حشد إداري وجماهيري كبير.. الأهلي يواجه الخلود بـ"جلد جديد"

وسط حشد إداري "شرفي" وجماهيري وإعلامي كبير، يتسلح الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي به، لتجاوز محطة الخلود، اليوم الاثنين، في افتتاح الجولة الثالثة من دوري يلو «لأندية الدرجة الأولى»، وذلك على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية «الجوهرة المشعة» في جدة، وتحديداً عند الساعة 8:35 مساءً.