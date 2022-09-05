وسط حشد إداري وجماهيري كبير.. الأهلي يواجه الخلود بـ"جلد جديد"

وسط حشد إداري "شرفي" وجماهيري وإعلامي كبير، يتسلح الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي به، لتجاوز محطة الخلود، اليوم الاثنين، في افتتاح الجولة الثالثة من دوري يلو «لأندية الدرجة الأولى»، وذلك على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية «الجوهرة المشعة» في جدة، وتحديداً عند الساعة 8:35 مساءً.
الأهلي يخوض اللقاء بشعار تعويض الإخفاق في الجولتين الماضيتين بالتعادل الإيجابي والخسارة، لذا ليس أمامه سوى الفوز وخطف النقاط الثلاث من أجل العودة لسكة الانتصارات ومصالحة جماهيره حتى لو كان ذلك على حساب الخلود صاحب الـ 6 نقاط.
وكلفت وزارة الرياضة، مجلس إدارة مؤقت للنادي برئاسة وليد معاذ، بعد قبول استقالة ماجد النفيعي وحل مجلس إدارته، وضم مجلس الإدارة المؤقت عضوية كل من: «تيسير الجاسم، خالد السريحي، محمد القنب، سعود رحيمي، طارق خليفة»، وذلك حتى موعد انعقاد الجمعية العمومية غير العادية وانتخاب مجلس إدارة جديد.
ويقود الفريق الأهلاوي في مباراة الليلة المدرب الوطني يوسف عنبر.