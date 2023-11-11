بعد أن أصبح لاعبًا حرًّا.. المكسيكي "هيرنانديز": لديّ عروض للعب بالدوري السعودي

كشف المكسيكي "تشيتشاريتو هيرنانديز" لاعب لوس أنجلوس الأمريكي السابق، عن تلقّيه عروضًا للانتقال إلى الدوري السعودي خلال الفترة المقبلة.
وقال "تشيتشاريتو" في تصريحات نقلها الصحفي الإيطالي الشهير "فابريزيو رومانو": إنه يقوم حاليًّا بتقييم العروض التي تلقّاها من الدوري السعودي والأوروبي، وأيضًا من الدوري المكسيكي، بعد أن أصبح لاعبًا حرًّا.
وكان اللاعب المكسيكى نجم نادي ريال مدريد ومانشستر يونايتد السابق، قد أعلن مطلع الشهر الجاري، رحيلَه رسميًّا عن لوس أنجلوس، عقب نهاية عقده مع النادي الأمريكي.
وانضمّ "تشيتشاريتو هيرنانديز" البالغ من العمر 35 عامًا، للنادي الأمريكي في يناير 2020، قادمًا من إشبيلية الإسباني، كما يلعب للمنتخب المكسيكي منذ 2009.