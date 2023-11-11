بعد أن أصبح لاعبًا حرًّا.. المكسيكي "هيرنانديز": لديّ عروض للعب بالدوري السعودي

وقال "تشيتشاريتو" في تصريحات نقلها الصحفي الإيطالي الشهير "فابريزيو رومانو": إنه يقوم حاليًّا بتقييم العروض التي تلقّاها من الدوري السعودي والأوروبي، وأيضًا من الدوري المكسيكي، بعد أن أصبح لاعبًا حرًّا.