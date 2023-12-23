الهلال يبدأ مفاوضاته مع البرازيليَّيْن "جليرمي أرانا وإيرتون لوكاس" لتدعيم مركز الظهير الأيسر

ويلعب "جليرمي أرانا" البالغ من العمر 26 عامًا، لنادي "أتلتيكو مينيرو" منذ يوليو 2021، قادمًا من إشبيلية الإسباني، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 10 ملايين يورو.