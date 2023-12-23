الهلال يبدأ مفاوضاته مع البرازيليَّيْن "جليرمي أرانا وإيرتون لوكاس" لتدعيم مركز الظهير الأيسر

أكّدت تقاريرُ إعلامية اتجاهَ مسؤولي نادي الهلال لفتح خطّ المفاوضات مع عدد من اللاعبين العالميين للتعاقد معهم؛ لتدعيم مركز الظهير الأيسر بالفريق خلال الفترة المقبلة.
وبحسب تغريدة للصحفي أحمد الجدي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "x": فإن إدارة الهلال بدأت مفاوضاتها مع عدد من لاعبي مركز الظهير الأيسر، أبرزهم البرازيلي "جليرمي أرانا" لاعب أتلتيكو مينيرو.
وجاء في التغريدة: أن مسؤولي الهلال يتفاوضون أيضًا مع البرازيلي "إيرتون لوكاس" لاعب فلامنغو، بالإضافة لخيارات أخرى مطروحة على الطاولة في الدوريات الأوروبية الكبرى.
وسبق أنْ ذكرت تقارير صحفية أن "خورخي خيسوس" مدرب الهلال هو الذي طلب التعاقد مع "إيرتون لوكاس" صاحب الـ26 عامًا؛ لضمّه خلال الموسم القادم.
ويلعب "جليرمي أرانا" البالغ من العمر 26 عامًا، لنادي "أتلتيكو مينيرو" منذ يوليو 2021، قادمًا من إشبيلية الإسباني، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 10 ملايين يورو.