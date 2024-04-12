افتتاح بطولة العالم للمبارزة بالرياض

نيابة عن الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز، وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، افتتح عبدالإله بن سعد الدلاك، مساعد وزير الرياضة، مساء اليوم، بطولة العالم للمبارزة للناشئين والشباب في صالة الأرينا بجامعة الملك سعود بمدينة الرياض، بحضور رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة أحمد الصبان، ونائب رئيس الاتحاد الدولي للمبارزة عبدالمنعم الحسيني، والأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية البارالمبية السعودية رئيس الاتحاد السعودي للفروسية.
ورحب الصبان خلال كلمته في حفل الافتتاح بضيوف البطولة، متمنيًا التوفيق للجميع.
عقب ذلك تم عرض مسيرة أعلام المنتخبات المشاركة، ثم أدت اللاعبة السعودية تلين القضماني قَسم اللاعبين، والحكم الدولي السويدي توماش كورال قَسم الحكام.
وتتواصل غدًا منافسات بطولة العالم للمبارزة للناشئين والشباب في يومها الثاني عند الثامنة والنصف صباحًا بإقامة (فردي) الرجال تحت 17 عامًا في سلاح الشيش، ويمثل المنتخب السعودي عبدالعزيز التويجري، ومحمد راغب، ومحمد الحجي، تليها منافسات فردي السيدات تحت 17 عامًا في سلاح الشيش، ويمثل أخضر السيدات ياسمين الصبان والجوهرة المري وغلا الدحيم.