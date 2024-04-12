افتتاح بطولة العالم للمبارزة بالرياض

نيابة عن الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز، وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، افتتح عبدالإله بن سعد الدلاك، مساعد وزير الرياضة، مساء اليوم، بطولة العالم للمبارزة للناشئين والشباب في صالة الأرينا بجامعة الملك سعود بمدينة الرياض، بحضور رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة أحمد الصبان، ونائب رئيس الاتحاد الدولي للمبارزة عبدالمنعم الحسيني، والأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية البارالمبية السعودية رئيس الاتحاد السعودي للفروسية.