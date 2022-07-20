الجزائر مع لبنان ومصر تواجه عمان .. في الجولة الأولى لدور المجموعات

تستمر يوم غدٍ الخميس، منافسات بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 سنة، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم ويستضيفها الاتحاد السعودي لكرة القدم في مدينة أبها ومحافظة خميس مشيط، خلال الفترة من 20 يوليو الحالي وحتى 6 أغسطس المقبل.