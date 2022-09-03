النصر يبحث عن الصدارة عبر بوابة التعاون.. وظروف الاتفاق "تغري" الاتحاد

تختتم مباريات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي لكرة القدم، اليوم السبت، بلقاءين: الأول يستضيف فيه فريق التعاون "السادس - 3 نقاط" نظيره النصر "السابع - 3 نقاط"، عند السابعة مساءً، وذلك على ملعب مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الرياضية ببريدة، فيما يلتقي وصيف الموسم الماضي فريق الاتحاد "الخامس - 3 نقاط" بنظيره الاتفاق "العاشر - بدون نقاط"؛ حيث يلعبان عند التاسعة مساءً، وذلك على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعّة" بمحافظة جدة.
يذكر أن مباريات الجولة الأولى لم تشهد نتائجها أيَّ تعادل في نتائج اللقاءات، كما هو الحال للجولة الثانية حتى نهاية مباريات الأمس الجمعة.