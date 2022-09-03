النصر يبحث عن الصدارة عبر بوابة التعاون.. وظروف الاتفاق "تغري" الاتحاد

تختتم مباريات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي لكرة القدم، اليوم السبت، بلقاءين: الأول يستضيف فيه فريق التعاون "السادس - 3 نقاط" نظيره النصر "السابع - 3 نقاط"، عند السابعة مساءً، وذلك على ملعب مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الرياضية ببريدة، فيما يلتقي وصيف الموسم الماضي فريق الاتحاد "الخامس - 3 نقاط" بنظيره الاتفاق "العاشر - بدون نقاط"؛ حيث يلعبان عند التاسعة مساءً، وذلك على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعّة" بمحافظة جدة.