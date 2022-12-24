الإيطالي "رودي غاليتي": رونالدو على بُعد خطوة واحدة من ارتداء قميص "النصر"

كشف الصحفي الإيطالي رودي غاليتي، الذي يعمل في شبكة "سكاي سبورت"، أن إدارة النصر السعودي، توصلت إلى اتفاق شفهي مع البرتغالي كريستيانو رونالدو للانضمام لصفوف الفريق في الموسم الجديد.
وسَبَق أن قدّم النصر لرونالدو، عرضًا لتوقيع عقد مع الفريق لمدة موسمين ونصف الموسم، مقابل 200 مليون يورو للموسم الواحد.
وشدد الصحفي الإيطالي على أن اللاعب البرتغالي لم يوقّع على أي شيء حتى الآن مع إدارة النصر؛ لكنه اقترب من الانضمام إلى العالمي.
وكان ريكاردو ريغوف، المساعد الأيمن لرونالدو، متواجدًا في الرياض قبل 3 أيام لقيادة المفاوضات؛ لكن لم يتم تحديد مكان ووقت الاجتماع بين الثنائي.
ولا يرتبط رونالدو بأي عقد حاليًا مع أي نادٍ منذ فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الشهر الماضي، ويمكنه التعاقد مع أي نادٍ يريده، دون الرجوع لأي طرف آخر.