الإيطالي "رودي غاليتي": رونالدو على بُعد خطوة واحدة من ارتداء قميص "النصر"

ولا يرتبط رونالدو بأي عقد حاليًا مع أي نادٍ منذ فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الشهر الماضي، ويمكنه التعاقد مع أي نادٍ يريده، دون الرجوع لأي طرف آخر.