تعرّف على ترتيب الهدافين في دوري روشن بعد نهاية الجولة السابعة

ما زال نجم النصر، البرتغالي "كريستيانو رونالدو"، يحافظ على صدارته في قائمة هدّافي دوري روشن السعودى للمحترفين بعد نهاية الجولة السابعة "جولة نحلم ونحقق"؛ وذلك برصيد 9 أهداف.
واحتلّ المركز الثاني الفرنسي "موسى ديمبيلي" لاعب الاتفاق، برصيد 6 أهداف، بالتساوي مع "سالم الدوسري" لاعب الهلال.
وجاء معهم بنفس الرصيد كلٌّ من: السنغالي ساديو ماني لاعب النصر، والبرازيلي مالكوم لاعب الهلال؛ وذلك بتسجيل 6 أهداف.
واحتلّ الصربي ألكسندر ميتروفيتش لاعب الهلال بالمركز الخامس برصيد 5 أهداف، بالتساوي مع النيجيري أوديون إيغالو لاعب الوحدة.
كما جاء بنفس رصيد الأهداف المغربي عبد الرزاق حمدالله لاعب الاتحاد، كلٌّ من: فراس البريكان لاعب الأهلى، المغربي مراد باتنا نجم نادي الفتح، الذى سجل كلٌّ منهم 5 أهداف أيضًا.