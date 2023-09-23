تعرّف على ترتيب الهدافين في دوري روشن بعد نهاية الجولة السابعة

كما جاء بنفس رصيد الأهداف المغربي عبد الرزاق حمدالله لاعب الاتحاد، كلٌّ من: فراس البريكان لاعب الأهلى، المغربي مراد باتنا نجم نادي الفتح، الذى سجل كلٌّ منهم 5 أهداف أيضًا.