جمهور الأخضر ينظم أول مسيرة .. في بطولة كأس العالم

يُشار إلى أن منطقة "البيت السعودي" تمنح المشجعين تجارب تفاعلية؛ منها تجربة لعب كرة القدم مع كبار اللاعبين افتراضيًا في جناح الأحلام، وتجربة التصوير بقمصان المنتخب السعودي إلى جوار لاعبي المنتخب افتراضيًا أيضًا، وبها جناح ثقافي يقدم المأكولات الشعبية والقهوة السعودية، ومتجر الصقور الخضر، ومناطق مخصصة للأطفال، ومتاحف وممرات لاستعراض مراحل تطور المنتخب ولاعبيه منذ تأسيسه، ومسرح بشاشة عملاقة، سيقف على منصته جُملة من الفنانين السعوديين، وفعاليات فنية كالفولكلور السعودي وأهازيج التشجيع التي تمنح المشجعين تجربة فريدة من نوعها.