مدرب الشباب يعتمد النهج التكتيكي لمباراة الاتحاد.. في قمة الجولة 24 من دوري روشن

ويلتقي أبيض العاصمة، الثالث بـ 50 نقطة، مستضيفه الاتحاد متصدر جدول ترتيب المسابقة الذي يملك 56 نقطة، غداً الخميس، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.