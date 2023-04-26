مدرب الشباب يعتمد النهج التكتيكي لمباراة الاتحاد.. في قمة الجولة 24 من دوري روشن

أكمل الفريق الكروي الأول بنادي الشباب تحضيراته لموقعة الاتحاد المنتظرة في قمة الجولة 24 من دوري روشن السعودي للمحترفين.
وفرض الإسباني "مورينو" مدرب الشباب، اليوم الأربعاء، تدريبات تكتيكية، اطمأن خلالها على جاهزية لاعبيه.
ويلتقي أبيض العاصمة، الثالث بـ 50 نقطة، مستضيفه الاتحاد متصدر جدول ترتيب المسابقة الذي يملك 56 نقطة، غداً الخميس، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.
بدأ المران الشبابي بتمارين الإحماء، قبل أن يجري اللاعبون تدريبات فنية في منتصف الملعب، اعتمد خلالها النهج التكتيكي الذي يرغب تطبيقه في المباراة.