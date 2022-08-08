"آدم لياليتش" على رادار نادي النصر.. بطلب من المدرب "غارسيا"

كشف موقع "fotomac" التركي أن نادي النصر مهتم بالصربي آدم لياليتش لاعب نادي بشكتاش التركي، لينضم للفريق العاصمي خلال فترة الانتقالات الجارية.
وقال الموقع التركي: إن لياليتش الذي انتهى عقده مع بشكتاش بنهاية الموسم مطلوب أيضا في الدوري الإيطالي، ولكنه قد ينتقل إلى النادي السعودي بسبب الراتب المرتفع.
وكان "ماركو كونتريو" الصحفي في "توتو ميركاتو ويب" قد ذكر أن اللاعب الصربي يعد ضمن أهداف مدرب النصر رودي غارسيا الذي دربه لفترة طويلة في وقت سابق، حيث إن اللاعب أصبح حراً.
ونجحت إدارة النصر حتى الآن في الاستعداد الجيد للموسم الجديد فتعاقدت مع المدرب رودي غارسيا، وتعاقدت أيضا مع الحارس ديفيد أوسبينا، بالإضافة لصفقة ضم المدافع جيسلان كونان قادما من نادي ريمس الفرنسي.