"آدم لياليتش" على رادار نادي النصر.. بطلب من المدرب "غارسيا"

وكان "ماركو كونتريو" الصحفي في "توتو ميركاتو ويب" قد ذكر أن اللاعب الصربي يعد ضمن أهداف مدرب النصر رودي غارسيا الذي دربه لفترة طويلة في وقت سابق، حيث إن اللاعب أصبح حراً.