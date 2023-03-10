الوقت القاتل يمنح الفتحَ تعادلًا مثيرًا مع أبها

نجح فريق الفتح في فرض التعادل الإيجابي على مضيفه أبها، بعد أن قلب تأخره بثنائية إلى تعادل مثير "2-2"، في اللقاء الذي أقيم عصر يوم الجمعة على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بأبها، في إطار مباريات الجولة 20 من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين، المسمّاة: "جولة يوم العلم".
افتتح المدافع عبدالله الزوري أهدافَ المباراة لمصلحة فريقه أبها، مبكرًا منذ الدقيقة 11، برأسية جميلة، بعد أن حول عرضية صالح العمري إلى داخل شباك الحارس السويدي جاكوب ريين، معلنة عن أول أهداف المباراة.
وعزّز الدولي الإكوادوري فيليبي كايسيدو، تقدُّم أبها بالهدف الثاني، مستغلًّا خطأً فادحًا من دفاعات الفتح ليخطف الكرة وينفرد بالمرمى ويسدِّد كرة أرضية في منتصف المرمى، عند الدقيقة 20.
وتمكَّن فريق الفتح من تقليص النتيجة مطلع الشوط الثاني، من علامة الجزاء التي احتسبها الحكم محمد البريدي إثر عرقلة المهاجم المغربي مراد باتنا، الذي تكفَّل بتنفيذها بنفسه داخل الشباك عند الدقيقة 50.
وعاد الحكم مجدّدًا لاحتساب ركلة جزاء لمصلحة الفتح في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلًا من ضائع، نتيجة لمس الكرة ليد المدافع ساري عمرو، نجح المحترف المغربي مراد باتنا في ترجمتها داخل الشباك.
ولاح الأمل لفريق الفتح في خطف نقاط المباراة في الدقيقة "90+9"، حين منح الحكم محمد البريدي ركلةَ جزاء ثالثة للضيوف، فشل مراد باتنا في إيداعها الشباكَ، لتضيع فرصة خطف نقاط المباراة على الفتح، ولتبقى النتيجة على حالها "2-2".
بهذه النتيجة تقاسم الفريقان نقاط المباراة؛ حيث رفع الفتح رصيده إلى 32 نقطة أبقتْه في المركز السادس، كما أضاف فريق أبها نقطة لرصيده الذي أصبح 23 نقطة، احتلّ من خلالها المركزَ العاشر.