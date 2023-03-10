الوقت القاتل يمنح الفتحَ تعادلًا مثيرًا مع أبها

نجح فريق الفتح في فرض التعادل الإيجابي على مضيفه أبها، بعد أن قلب تأخره بثنائية إلى تعادل مثير "2-2"، في اللقاء الذي أقيم عصر يوم الجمعة على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بأبها، في إطار مباريات الجولة 20 من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين، المسمّاة: "جولة يوم العلم".