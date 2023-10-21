صحفي إيطالي : مدرب الأخضر "مانشيني" يحظى بالثقة الكاملة من مسؤولي الاتحاد السعودي

كشف الصحفي الإيطالي، رودي غاليتي، أن المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني، مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، يحظى بالثقة الكاملة من مسؤولي الاتحاد.
وقال غاليتي في تغريدة على صفحته الشخصية بموقع x قال فيها إن وضع مانشيني مطمئن للغاية ولا صحة لوجود أي قلق بشأن مستقبله مع المنتخب السعودي.
وتابع غاليتي في تغريدته أن الأمور على ما يرام، وأن مانشيني يواصل عمله للتحضير لمباريات تصفيات كأس العالم المقررة في نوفمبر.
يذكر أن المنتخب السعودي لم يحقق أي فوز في المباريات الأربع الودية التي خاضها منذ تولي الإيطالي رويرتو مانشيني القيادة الفنية.
وخسر الأخضر أول مباراتين تحت قيادة مانشيني أمام كوستاريكا، ثم كوريا الجنوبية على التوالي في فترة التوقف الدولي الماضية.
واكتفى الأخضر بالتعادل الإيجابي مع نيجيريا بهدفين لكل فريق في المباراة الماضية، قبل أن يتعثر من جديد أمام المنتخب المالي.