في قضية اللاعب " مختار علي" الانضباط ترفض احتجاج الشباب ضد النصر

رفضت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم احتجاج نادي الشباب ضد نادي النصر بشأن عدم نظامية مشاركة مختار علي في مباراة الفريقين بسبب حمله وثيقتين بتاريخي ميلاد مختلفين .
وقالت اللجنة في بيان :" قام نادي الشباب بتقديم احتجاج بشأن عدم نظامية مشاركة لاعب نادي النصر مختار علي شيخ في المباراة لحمله وثيقتين بتاريخي ميلاد مختلفين، وبعد استكمال نادي الشباب للإجراءات الشكلية قامت اللجنة بمخاطبة نادي النصر ولجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالاتحاد السعودي لكرة القدم للرد على ما ورد في أسباب الاحتجاج المقدم من نادي الشباب، وثبت للجنة أنه تم تسجيل اللاعب في كشوفات نادي النصر كلاعب محترف سعودي وفقاً للمادة (28) من لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم الصادرة عن الاتحاد السعودي لكرة القدم وأن تاريخ ميلاد اللاعب المسجل في نظام الـTMS ونظام التسجيل الداخلي التابع للاتحاد مطابق لتاريخ ميلاد اللاعب في بطاقة الهوية الوطنية وجواز السفر السعودي.
وقالت اللجنة إنها رفضت الاحتجاج من الناحية الموضوعية ، وإن قرارها قابل للاستئناف وفقاً للمادة (144) من لائحة الانضباط والأخلاق.
وألزمت اللجنة نادي الاتحاد بدفع غرامة مالية قدرها سبعة عشر ألفاً وخمسمائة ريال لتأخر لاعبيه في الدخول إلى أرضية الملعب مما أدى إلى تأخر بداية الشوط الثاني من مباراة الهلال ضمن الجولة الخامسة من دوري روشن.
كما فرضت غرامة مالية على نادي الهلال قدرها عشرة آلاف ريال لذات السبب .
وغرمت نادي النصر بغرامة مالية قدرها سبعة عشر ألفاً وخمسمائة لتأخر لاعبيه في الدخول إلى أرض الملعب مما أدى إلى تأخر بداية الشوط الثاني من مباراته أمام الحزم.