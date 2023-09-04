في قضية اللاعب " مختار علي" الانضباط ترفض احتجاج الشباب ضد النصر

وقالت اللجنة في بيان :" قام نادي الشباب بتقديم احتجاج بشأن عدم نظامية مشاركة لاعب نادي النصر مختار علي شيخ في المباراة لحمله وثيقتين بتاريخي ميلاد مختلفين، وبعد استكمال نادي الشباب للإجراءات الشكلية قامت اللجنة بمخاطبة نادي النصر ولجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالاتحاد السعودي لكرة القدم للرد على ما ورد في أسباب الاحتجاج المقدم من نادي الشباب، وثبت للجنة أنه تم تسجيل اللاعب في كشوفات نادي النصر كلاعب محترف سعودي وفقاً للمادة (28) من لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم الصادرة عن الاتحاد السعودي لكرة القدم وأن تاريخ ميلاد اللاعب المسجل في نظام الـTMS ونظام التسجيل الداخلي التابع للاتحاد مطابق لتاريخ ميلاد اللاعب في بطاقة الهوية الوطنية وجواز السفر السعودي.