استعدادًا للاستحقاقات القادمة وإعداده لمنافسات البطولات القارية.. أخضر السلة يعسكر في المنطقة الشرقية

من جهته أوضح المشرف على المنتخب وعضو مجلس الإدارة حمود المالكي، أن المعسكر الإعدادي يأتي ضمن الخطط التي وضعها الاتحاد السعودي لكرة السلّة للاهتمام بإعداد منتخبات الفئات السنّيّة للبطولات القارية القادمة، واستكمالًا للمعسكرات السابقة، مثمّنًا دعم مجلس الإدارة في الاتحاد السعودي لكرة السلة على الاهتمام بالفئات السنية الذين ينتظرهم مستقبل مشرق بإذن الله لكرة السلة السعودية.