استعدادًا للاستحقاقات القادمة وإعداده لمنافسات البطولات القارية.. أخضر السلة يعسكر في المنطقة الشرقية

انتظم لاعبو المنتخب السعودي لكرة السلة تحت سن 14 عامًا، في المنطقة الشرقية، حتى 20 أغسطس "الجاري"؛ استعدادًا للاستحقاقات القادمة وإعداده لمنافسات البطولات القارية.
ويُجري المنتخب تدريباته على فترتين صباحية ومسائية لإعداده بدنيًّا وفنيًّا.
وتم اختيار "23" لاعبًا؛ وهم: "أحمد عقيل - ثامر القطان - فهد البرير - محمد الغشام - أيمن الشنقيطي - محمد الزاير - عبدالعزيز النهدي - مشاري الخيبري - إبراهيم خان - زيدان غريب - علي لاجامي - حسين الصلبي - كرار السيهاتي - عبدالباري باك - محمد المالكي - فهد العيد - عبد الرحمن المعصراني - فارس هزازي - فيصل المديني - محمود جدواي - وليد شربتلي - حسين الماجد - يوسف الغريافي".
ويشرف على المنتخب فنيًّا المدرب تانير جوناي، ومساعده سلمان الثواب.
من جهته أوضح المشرف على المنتخب وعضو مجلس الإدارة حمود المالكي، أن المعسكر الإعدادي يأتي ضمن الخطط التي وضعها الاتحاد السعودي لكرة السلّة للاهتمام بإعداد منتخبات الفئات السنّيّة للبطولات القارية القادمة، واستكمالًا للمعسكرات السابقة، مثمّنًا دعم مجلس الإدارة في الاتحاد السعودي لكرة السلة على الاهتمام بالفئات السنية الذين ينتظرهم مستقبل مشرق بإذن الله لكرة السلة السعودية.