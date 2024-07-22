لماذا تعطلت صفقة انضمام إيدرسون للاتحاد؟

كشفت تقارير صحفية عن أسباب تعثر مفاوضات نادي الاتحاد مع نادي إدارة مانشستر سيتي بشأن ضم البرازيلي إيدرسون، خلال هذا الصيف.
وقالت صحيفة "ESPN": إن مانشستر سيتي كان قد حدد سابقًا سعر انتقال إيدرسون بمبلغ يقدر بـ40 مليون جنيه إسترليني، وسينظر فقط في العروض المقدمة في حدود المبلغ المحدد.
وأفاد مصدر لـ"ESPN" بأن مانشستر سيتي على استعداد للسماح للاعب بالمغادرة؛ لكنه لن ينظر إلا في العروض التي تتوافق مع تقييمه.
وأكدت الصحيفة أنه كان لدى بطل الدوري الإنجليزي اتصالات من كل من الاتحاد والنصر وقدّما عروضًا بحوالى 25 مليون جنيه إسترليني؛ لكنهم يرون أنها كانت منخفضة.
وكان قد تم تحديد انتقال إيدرسون إلى السعودية مع عروض لمضاعفة راتبه ثلاثة أضعاف؛ مما يجعله حارس المرمى الأعلى أجرًا في العالم.
وأشارت الصحيفة إلى أن الاتحاد قدّم عرضًا جديدًا بقيمة 32 مليون يورو ولكن تم رفضه أيضًا، لأن النادي الإنجليزي يريد الآن 50 مليون يورو ولن يخفض من المبلغ المطلوب.
وذكرت تقارير أن الفرنسي ألفونس أريولا، حارس مرمى وست هام يونايتد الإنجليزي، بات أحد الأولويات الرئيسية لنادي الاتحاد، في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع إيدرسون.
وأكد الصحفي "ساشا تافولير" أن ألفونس أريولا أصبح الآن خيارًا ملموسًا لمسؤولي الاتحاد، خلال الساعات القليلة الماضية.