لماذا تعطلت صفقة انضمام إيدرسون للاتحاد؟

وأكدت الصحيفة أنه كان لدى بطل الدوري الإنجليزي اتصالات من كل من الاتحاد والنصر وقدّما عروضًا بحوالى 25 مليون جنيه إسترليني؛ لكنهم يرون أنها كانت منخفضة.