التعادل يحسم مباراة الأردن والإمارات في انطلاقة المجموعة الثانية

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة مباراة منتخبي الأردن والإمارات، ضمن منافسات النسخة الثامنة لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب 2022، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم ويستضيفها الاتحاد السعودي لكرة القدم، في مدينة الدمام ومحافظة خميس مشيط، خلال الفترة من 20 يوليو الحالي وحتى 6 أغسطس المقبل.
والتقى المنتخبان على ملعب نادي ضمك، في الجولة الأولى من المجموعة الثانية، وتقدم لاعب منتخب الأردن أمين الشناينة في الدقيقة 45+1 من ركلة حرة مباشرة، بينما تعادل منتخب الإمارات بأقدام اللاعب هزاع الجنيبي من ركلة جزاء في الدقيقة 90+4.
وبذلك يحصد منتخبا الإمارات والأردن نقطة لكل منهما، ويتقاسمان ترتيب المجموعة الثانية، يليهما منتخب اليمن الذي يستهل مشواره في البطولة بدءًا من الجولة الثانية.
كان المنتخب السعودي حقق فوزًا في المباراة الافتتاحية للبطولة، بهدفين دون رد أمام منتخب موريتانيا، في الجولة الأولى من المجموعة الأولى.