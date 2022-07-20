التعادل يحسم مباراة الأردن والإمارات في انطلاقة المجموعة الثانية

والتقى المنتخبان على ملعب نادي ضمك، في الجولة الأولى من المجموعة الثانية، وتقدم لاعب منتخب الأردن أمين الشناينة في الدقيقة 45+1 من ركلة حرة مباشرة، بينما تعادل منتخب الإمارات بأقدام اللاعب هزاع الجنيبي من ركلة جزاء في الدقيقة 90+4.