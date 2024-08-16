الهلال والنصر الأكثر ظهورًا في نهائي كأس السوبر السعودي.. الهلال 7 مرات والنصر خمسًا

وفي عام 2015 أقيمت البطولة للمرة الأولى خارج حدود السعودية؛ إذ احتضنتها العاصمة البريطانية لندن، وفيها ظهر النصر للمرة الثانية على التوالي بصفته بطلاً للدوري، وخسرها بهدف دون مقابل من الهلال "بطل كأس الملك"، الذي تُوج باللقب الأول له. وفي نسخة عام 2016 حاول الهلال المحافظة على لقبه عندما شارك في مباراة السوبر التي أقيمت كذلك في لندن للمرة الثانية على التوالي "ملعب نادي فولهام الإنجليزي" بصفته بطلاً لكأس ولي العهد بعد أن حقق الأهلي بطولتَي الدوري وكأس الملك، وتُوج فيها الأهلي باللقب بفوزه على الهلال بركلات الترجيح 4ـ3 بعد التعادل الإيجابي 1 ـ 1 في الوقت الأصلي. ولم تُلعب البطولة عام 2017.