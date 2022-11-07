بعد منافسات 11 يومًا .. إسدال الستار على الألعاب السعودية بحفل ضخم في الدرعية

وتستضيف الدرعية غدًا الثلاثاء، الحفل الختامي لفعاليات الدورة في تمام الساعة 8 مساءً، والذي سيشهد فقرات متنوعة وعروضًا فنية، وعروضًا للألعاب النارية، وتكريمًا للرياضيين الذين حصدوا الميداليات خلال المنافسات، إلى جانب مراسم خاصة لتسليم أعلام الألعاب السعودية وإطفاء شعلة الدورة، ليبدأ بعدها الحفل الغنائي الكبير الذي يحييه نخبة من ألمع نجوم الغناء والطرب في المملكة العربية السعودية والعالم العربي.