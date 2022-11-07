بعد منافسات 11 يومًا .. إسدال الستار على الألعاب السعودية بحفل ضخم في الدرعية

اختتمت مساء اليوم الاثنين، منافسات دورة الألعاب السعودية 2022، في نسختها الأولى، والتي استمرت 11 يومًا بمشاركة أكثر من 6000 لاعب ولاعبة، تنافسوا في 45 لعبة منها 5 رياضات مخصصة للألعاب البارالمبية، واستضافت المنافسات 20 منشأة رياضية في مدينة الرياض.
وتألقت الرياض على مدار 11 يومًا من المنافسات الحماسية، أظهرت خلالها المواهب الرياضية شغفًا كبيرًا لاعتلاء منصات تتويج الحدث الرياضي الأكبر في تاريخ المملكة، وسطروا أسماءهم في تاريخ الرياضة السعودية، وسيُسدل غدًا الثلاثاء الستار رسميًا على الحدث الكبير، في حفل ضخم يواكب مكانة الحدث.
وتستضيف الدرعية غدًا الثلاثاء، الحفل الختامي لفعاليات الدورة في تمام الساعة 8 مساءً، والذي سيشهد فقرات متنوعة وعروضًا فنية، وعروضًا للألعاب النارية، وتكريمًا للرياضيين الذين حصدوا الميداليات خلال المنافسات، إلى جانب مراسم خاصة لتسليم أعلام الألعاب السعودية وإطفاء شعلة الدورة، ليبدأ بعدها الحفل الغنائي الكبير الذي يحييه نخبة من ألمع نجوم الغناء والطرب في المملكة العربية السعودية والعالم العربي.
ويتصدر النجم الكبير رابح صقر، قائمة الفنانين المشاركين، حيث سيقدم مجموعة من أبرز أغانيه في حفل ختام أكبر حدث رياضي وطني في تاريخ المملكة إلى جانب كوكبة من نجوم الغناء، وهم الفنانة داليا مبارك، والفنان عايض يوسف، والفنان بدر الشعيبي، والفنانة الشابة زينة عماد.