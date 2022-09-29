تكتيك ومناورة تجهز الهلال للتعاون.. في الجولة الخامسة من دوري روشن

أجرى الفريق الكروي الأول بنادي الهلال اليوم الخميس، مراناً اعتيادياً، استعداداً لمواجهة التعاون ضمن منافسات الجولة 5 من دوري روشن السعودي للمحترفين.
بدأ المران بتدريبات لياقية متنوعة باستخدام الكرة، فرض المدير الفني " دياز" مناورة على كامل الملعب، وشرح "دياز" عدداً من الجمل التكتيكية في المناورة الفنية.
وشهدت التدريبات مشاركة الخماسي الـدولي "محمد كنو، ناصر الدوسري، سعود عبد الحميد، ناصر الهدهود ومحمد القحطاني".
ويؤدي الفريق مساء يوم الغد مرانه الرئيس؛ تأهباً لمواجهة "التعاون" الأحد المقبل، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز.