نادٍ سعودي يستهدف التعاقد مع الكولومبي ستيفن ميندوزا جناح سانتوس
كشف موقع "Onefootball" عن اهتمام سعودي بالتعاقد مع الكولومبي ستيفن ميندوزا، لاعب نادي سانتوس البرازيلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وأفاد الموقع بأن "ميندوزا" سيغادر نادي سانتوس، وينضم إلى السعودية؛ مؤكدًا أن اللاعب الكولومبي قريب جدًّا من الانضمام إلى فريق في الدوري السعودي للمحترفين.
وسبق أن ذكر الصحفي التركي "أكرم كونور" أن هناك ناديًا من الدوري السعودي يخطط لتقديم عرض بقيمة 2.5 مليون دولار للتعاقد مع لاعب سانتوس، الكولومبي ستيفن ميندوزا.
ويلعب ستيفن ميندوزا البالغ من العمر 31 عامًا، في صفوف سانتوس منذ يناير الماضي، قادمًا من سيارا البرازيلي، كما يلعب للمنتخب الكولومبي منذ 2019.
وسبَق للجناح الكولومبي اللعبُ للعديد من الأندية أبرزها: باهيا، نيويورك سيتي، كورينثيانز، ديبورتيفو كالي، أمريكا دي كالي، وتبلغ القيمة السوقية للاعب نحو 1.20 ملايين يورو.