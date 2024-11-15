"أخضر الشاطئية" يتغلب على ألمانيا في نيوم

تغلَّب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الشاطئية على نظيره منتخب ألمانيا بنتيجة 7-6 في الأشواط الإضافية، وذلك في اللقاء الذي جمعهما اليوم الجمعة على الملعب الترابي لشاطئ نيوم، ضمن مباريات الجولة الثانية لمنافسات بطولة كأس نيوم الدولية 2024 لكرة القدم الشاطئية (فئة الرجال).
واستطاع لاعبو "أخضر الشاطئية" خلال مجريات المباراة، التي امتدت إلى الأشواط الإضافية، تسجيل سبعة أهداف عن طريق وليد اليوبي (3 أهداف)، وأحمد الهمامي وقاسم ديباجي وسلمان الرشيدي وإسلام سراج.
وسيلعب "أخضر الشاطئية" غدًا السبت مباراته الثالثة في البطولة ذاتها عندما يلتقي نظيره منتخب الإمارات في ختام مباريات دور المجموعات.