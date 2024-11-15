"أخضر الشاطئية" يتغلب على ألمانيا في نيوم

تغلَّب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الشاطئية على نظيره منتخب ألمانيا بنتيجة 7-6 في الأشواط الإضافية، وذلك في اللقاء الذي جمعهما اليوم الجمعة على الملعب الترابي لشاطئ نيوم، ضمن مباريات الجولة الثانية لمنافسات بطولة كأس نيوم الدولية 2024 لكرة القدم الشاطئية (فئة الرجال).