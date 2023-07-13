لمدة عام واحد.. إيفرتون يضمّ "آشلي يانج" مدافع منتخب إنجلترا لصفوفه

وسيضيف يانج، الذي لعب في مانشستر يونايتد تسع سنوات، خبرة قيمة لفريق المدرب شون دايك؛ نظرًا لأنه توج بألقاب الدوري الإنجليزي الممتاز، والدوري الإيطالي، والدوري الأوروبي، وكأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس الرابطة.