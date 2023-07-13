لمدة عام واحد.. إيفرتون يضمّ "آشلي يانج" مدافع منتخب إنجلترا لصفوفه

أعلن إيفرتون المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الخميس، تعاقدَه مع آشلي يانج مدافع منتخب إنجلترا السابق، لمدة عام واحد.
وسيضيف يانج، الذي لعب في مانشستر يونايتد تسع سنوات، خبرة قيمة لفريق المدرب شون دايك؛ نظرًا لأنه توج بألقاب الدوري الإنجليزي الممتاز، والدوري الإيطالي، والدوري الأوروبي، وكأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس الرابطة.
وانتقل اللاعب البالغ عمره 38 عامًا، إلى إنتر ميلان عام 2020؛ ليصبح ثالث إنجليزي فقط يفوز بلقب الدوري الإيطالي.
وخاض الموسمين الماضيين في أستون فيلا الذي لم يجدّد عقده عندما انتهى الشهر الماضي.
وخاض يانج 422 مباراة بالدوري الممتاز، ويحتلّ المركز 15 في تاريخ المسابقة في صنع الأهداف برصيد 71 تمريرة حاسمة.